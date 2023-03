Plus d’une centaine de lots du premier appel d’offres du comité d’organisation des JOP de 2024 sur la sécurité privée ont été attribués à 28 entités, annonce Paris 2024, mercredi 29 mars 2023. Les réponses au deuxième appel d’offres sont en train d’être étudiées, pour une attribution attendue en juillet, et un troisième appel d’offres devrait être lancé dans le courant du mois d’avril afin de relancer des lots infructueux. 2023 va être une "année de mobilisation" pour la filière de la sécurité privée, indique le Cojop, qui se dit "confiant" sur le calendrier et la solidité de son action.