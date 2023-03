Réunis en commission des affaires économiques, les députés ont adopté le 28 mars 2023, la proposition de loi écologiste "visant à mieux manger en soutenant les Français face à l’inflation et en favorisant l’accès à une alimentation saine". Ils ont repris, à l’initiative du groupe Renaissance, une seule des dispositions défendues par le groupe membre de la Nupes, celle de l’attribution, "au plus tard le 1er septembre 2023", d’une "prime alimentation exceptionnelle" ciblant "à titre expérimental" les "ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain montant". Le gouvernement travaille à cette mesure, annoncée dès janvier 2020 par Emmanuel Macron devant la convention citoyenne pour le climat, mais jamais mise en œuvre depuis. Le texte est programmé en séance publique dans le cadre de la niche écologiste du 6 avril prochain.