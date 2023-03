Conseil RH : nouvelle étape du rapprochement entre Sémaphores et Sodie, renommé Sémaphores Mobilités et Développement RH

"Sémaphores, cabinet de conseil dirigé par Thomas Germain, annonce la naissance de son département Sémaphores Mobilités et Développement RH, issu du rapprochement avec Sodie", dans un communiqué daté du vendredi 18 mai 2018. Le rapprochement des deux sociétés du Groupe Alpha, engagé en octobre 2017 (lire sur AEF info), franchit ainsi une "nouvelle étape". "Ce rapprochement s’inscrit dans une ambition : celle de renouveler la façon de concevoir et de réussir les projets de transformation auxquels les entreprises et les organisations sont confrontées", explique le groupe de conseil. Avec ses "300 consultants et experts", Sémaphores entend en effet proposer "des solutions hybrides" incluant des prestations "en audit et expertise comptable, en RH, en conseil et design des organisations".