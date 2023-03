Afin d’aider les entreprises à évaluer et prévenir les risques chimiques auxquels leurs salariés sont exposés, l’INRS met à disposition plusieurs outils. Pour une première approche, l'"outil DU", accessible en libre accès, permet par exemple pour chaque secteur d’activité, de réaliser une évaluation globale de tous les risques et déterminer l’importance des risques chimiques. Pour réaliser un inventaire plus précis et mettre en œuvre un plan de prévention, l’INRS propose également un logiciel baptisé Seirich, également accessible gratuitement. D’autres outils plus experts sont proposés, comme l’application en ligne Mixie France, qui permet "d’évaluer et prendre en compte les possibles effets sur la santé de polyexpositions chimiques", et l’application en ligne Altrex Chimie, qui "aide à établir la stratégie de prélèvement des substances chimiques et à interpréter les résultats".