Jeunes Médecins met le CHU de Bordeaux en demeure de comptabiliser et de payer les astreintes effectuées par les internes le samedi après-midi. Cette situation concerne 13 services de chirurgie, "depuis au moins 7 ans", assure le syndicat le 27 mars 2023. Le 20 février dernier, le TA de Strasbourg lui avait donné raison dans une situation similaire concernant les Hôpitaux universitaires de cette ville (lire sur AEF info). Pour les astreintes, le CHU bordelais ne retient que celles de nuit, du dimanche et des jours fériés ; celles effectuées par les internes le samedi après-midi "ne rentre[nt] dans aucune case" - ni obligations de service, ni permanence des soins, explique le syndicat. Les circulaires d’octobre 2015 et de mai 2016 sur le travail des internes prévoient pourtant une rémunération à hauteur d’une demi-astreinte, soit 52,06 euros, pour cette plage horaire.