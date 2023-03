"Adopter à très bref délai une instruction" rappelant aux forces de l’ordre l’obligation de "porter de manière visible son numéro RIO" et l’interdiction de dissimuler son visage. C’est ce que demandent le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France dans un référé adressé au Conseil d’État mardi 28 mars 2023, transmis à AEF info. Ils y détaillent les manquements observés et demandent des "garanties" du respect de cette obligation, en obligeant les officiers chargés d’unités à "acter par écrit", en début et en fin de mission, le port visible, du numéro d’identification individuel.