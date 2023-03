Transformer la modélisation du climat et répondre aux attentes sociétales pour améliorer connaissances et outils en lien avec les impacts et les risques climatiques. C’est l’objectif du PEPR exploratoire "Traccs", lancé mercredi 29 mars 2023. Doté de 51 M€ sur 8 ans et porté par le CNRS et Météo-France, il vise à "accélérer le développement des modèles de climat conçus par la France et d’en préserver la pertinence et les performances". Le CEA, Sorbonne Université, l’UVSQ, l’UGA, le Cerfacs, l’IRD et l’Université Paris-Saclay seront également associés au projet.