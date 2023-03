L’ERC publie, jeudi 30 mars 2023, la liste des 218 lauréats de son appel Advanced grants 2022, doté d’un montant total de 544 M€. Parmi eux, 37 lauréats mèneront leurs projets en Allemagne, 35 au Royaume-Uni, 32 en France et 16 en Espagne - selon une liste provisoire dont la finalisation dépend de l’aboutissement de l’accord d’association britannique à Horizon Europe. Parmi les lauréats qui développent leurs recherches en France et dont AEF info publie la liste, 12 ont notamment annoncé être rattachés au CNRS, deux respectivement au CEA, à Sorbonne université et à l’université Paris-Saclay.