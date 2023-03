Le développement du parcours européen de la formation des enseignants se poursuit. Le Réseau des Inspé a organisé les 16 et 17 mars 2023, à Toulouse, un séminaire de contact avec une dizaine d’universités espagnoles. L’objectif : "accroître les accords interuniversitaires pour développer une mobilité étudiante, enseignante et des actions de recherche", le tout en valorisant cette internationalisation. Plusieurs pistes ont émergé : "plus de 20 nouveaux accords interuniversitaires en préparation" ; constitution d’une future alliance ou consortium ; création d’une plateforme numérique, etc.