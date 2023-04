Les professeurs des écoles se sentent en très grande majorité bien dans leur école et dans leur classe, selon la première enquête de climat scolaire et de victimation de la Depp auprès des enseignants du premier degré. Leurs relations avec la communauté éducative et les parents d’élèves sont globalement bonnes. En revanche, ces personnels se sentent peu considérés par l’institution. Ils regrettent également le manque d’informations claires et de temps. Aussi, plus de la moitié d’entre eux se sentent épuisés et seuls 9 % jugent leur rémunération à la hauteur.