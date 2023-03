L’ouverture du site Amazon d’Augny, près de Metz (son 8e centre de distribution français), s’est traduite par la création de plus de 4 000 emplois directs en une année, d’après une étude du cabinet Roland Berger présentée le 28 mars 2023. Pour ce faire, "Amazon a notamment adapté son processus de recrutement, pour l’ouvrir à [des] publics éloignés de l’emploi", plus des trois quarts des agents logistiques recrutés étant d’anciens demandeurs d’emploi. Lors d’une rencontre avec la presse, les responsables d’Amazon France et des acteurs locaux reviennent sur la collaboration engagée.