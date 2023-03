Politiques de l'emploi Laurent Berger : si on ne peut pas parler des retraites avec Élisabeth Borne, "on partira" (video.lefigaro.fr). Laurent Berger était l’invité de la matinale de France Info ce mercredi 29 mars. Le secrétaire général de la CFDT a assuré que s’il n’était pas possible de parler de la réforme des retraites et du report de l’âge à 64 ans lors de leur rencontre avec la Première ministre Élisabeth Borne, alors il quitterait les discussions. Retraites :...