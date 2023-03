Un arrêté, publié au JO du 30 mars 2023, aligne le montant des droits d’inscription annuels des candidats au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute qui étudient dans un établissement public de santé sur les frais d’inscription universitaires. Ainsi, ces étudiants devront s’acquitter de 170 € en 1re et 2e années et de 243 € en 3e et 4e années, à compter de la rentrée 2023-2024. Cette publication fait suite à une décision du Conseil d’État en octobre dernier, enjoignant au ministère de la Santé de fixer par arrêté le montant de ces droits d’inscription. La Fnek, à l’origine du recours, salue une "immense victoire pour les étudiants en kinésithérapie".