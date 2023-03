À la rentrée 2023, tous les étudiants boursiers verront leur aide augmenter de 37 € par mois, soit une hausse de 6,2 % pour l’échelon le plus élevé et de 34,1 % pour le plus bas, annonce Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, le 29 mars 2023. Le barème d’éligibilité est revalorisé de 6 %, élargissant ainsi l’assiette de bénéficiaires à 35 000 étudiants, et les effets de seuil devraient être "neutralisés", "en attendant de les supprimer de manière pérenne". Chiffrées à 500 M€, ces mesures constituent la 1re partie de la réforme des bourses, promise par le président de la République.