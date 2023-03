La proposition de loi écologiste proposant d’interdire la chasse le dimanche, provoquant deux heures de débats houleux en commission du développement durable de l’Assemblée nationale ce 29 mars, a été rejetée. À l’image du dialogue impossible sur la réforme des retraites, deux visions se sont affrontées, entre les défenseurs de la ruralité et de la liberté des chasseurs d’une part et la liberté et la sécurité des promeneurs de l’autre. La discussion doit se poursuivre en séance publique le 6 avril, à l’occasion de la niche écologiste.