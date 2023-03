La Commission européenne annonce, mercredi 29 mars 2023, une nouvelle série de 32 entreprises sélectionnées dans le cadre du programme "accélérateur" du Conseil européen de l’innovation, pour un montant total de près de 196 M€ de financement sous forme de subventions et de prises de participation. La France, qui compte deux entreprises sélectionnées, arrive 5e ex æquo derrière les Pays-Bas (sept entreprises) et derrière la Suède, le Danemark et l’Irlande (trois lauréates chacun). 40 % des entreprises ont une femme PDG ou CTO (chief technology officer), ce qui est la part la plus élevée à ce jour.