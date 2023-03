Les 500 M€ supplémentaires annoncés par le MESR pour revaloriser le montant des bourses de 37 € par mois et élargir l’accès à ces aides à 35 000 étudiants (lire sur AEF info) sont une "avancée significative" pour la Fage qui regrette toutefois l’absence de linéarisation, le 29 mars 2023. Selon l’Alternative et l’Unef, ces annonces sont une première victoire obtenue grâce à la mobilisation étudiante, mais elles restent insuffisantes. Par ailleurs, France Universités et le Sgen-CFDT saluent les annonces gouvernementales, tandis que le député LFI-Nupes Hendrik Davi évoque des mesures "injustes".