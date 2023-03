Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant le logement :L’association Aurore rejoint l’Unafo ;France urbaine et SNCF immobilier signent un partenariat pour "une ville durable et plus solidaire" ;Plurial Novilia équipe 123 logements de panneaux solaires avec Sol solidaire ;Procivis lance le prix de "l’impact sociétal et environnemental" pour les start-up du logement ;Plaine commune obtient le label "Quali HLM" ;Les actes des journées de Foncier solidaire France de décembre 2022 sont en ligne.