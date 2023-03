"Un congrès divisé n’est pas bon pour l’image de la CGT et du syndicalisme en général" (Philippe Martinez)

"Ce qui se passe m’inquiète. Cela m’inquiète notamment parce qu’aujourd’hui, la cote de popularité de la CGT est haute et qu’un congrès divisé, ce n’est pas bon pour l’image de la CGT, mais aussi du syndicalisme en général", déclare à AEF info, Philippe Martinez, ancien secrétaire général de la CGT, à la suite du rejet par le 53e congrès du rapport d’activité marquant la fin de son mandat, mardi 28 mars 2023, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). "Je ne peux pas nier que le congrès, instance suprême de la CGT, est aujourd’hui divisé en deux."



Merci de découvrir AEF info ! Cette dépêche est en accès libre. Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique. Tester AEF info pendant 1 mois Test gratuit et sans engagement

Thématiques

Coordonnées

Création du compte Thématiques Vous demandez à tester la ou les thématiques suivantes * sur 5 thématiques maximum 1 choix minimum obligatoire Social / RH Politiques de l'emploi Ressources humaines Formation professionnelle Alternance et Formation continue Protection sociale Réforme des retraites Fonction publique Jurisprudence

Enseignement / Recherche Enseignement scolaire Enseignement supérieur Cursus et Insertion Recherche et Innovation Data Sup Recherche

Développement durable Énergies et Environnement RSE et Gouvernance

Habitat / Urbanisme Logement social et Habitat Urbanisme et Aménagement

Ville intelligente Ville intelligente

Sécurité globale Sécurité publique Sécurité privée

👁 voir plus ✖ voir moins Fréquence de réception des emails * Un choix minimum et plusieurs sélections possibles. Vous pourrez modifier ce paramétrage une fois votre compte créé Un choix minimum obligatoire Une newsletter quotidienne par grande thématique Une newsletter hebdomadaire par thématique Une revue de presse quotidienne par grande thématique * Champs obligatoires Coordonnées * Champs obligatoires Création de compte Tous les champs sont obligatoires Votre adresse e-mail n'est pas valide Seulement les adresses e-mails professionnelles sont acceptées Email* Cette adresse vous servira de login pour vous connecter à votre compte AEF info Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont au moins 1 chiffre Ces mots de passe ne correspondent pas. Veuillez réessayer Mot de passe* Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont 1 chiffre Confirmez votre mot de passe* En validant votre inscription, vous confirmez avoir lu et vous acceptez nos Conditions d’utilisation, la Licence utilisateur et notre Politique de confidentialité * Champs obligatoires Valider Merci ! Nous vous remercions pour cette demande de test.



Votre demande a été enregistrée avec l’adresse mail :



Nous allons rapidement revenir vers vous pour vous prévenir de l’activation de votre nouvel accès.



L’équipe AEF info Retour à l'accueil

Une erreur est survenue ! Une erreur est survenue lors de l'envoi du formulaire. Toutes nos excuses. Si le problème persiste, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email :

Se connecter

AEF info : Quelle est votre réaction après le rejet du rapport d’activité de l’équipe sortante ?

Philippe Martinez : Depuis quatre ans, j’ai sillonné les syndicats de l’organisation, j’ai croisé plein de syndiqués et dans la période, la CGT est bien présente et saluée dans le mouvement social. Visiblement, j’ai dû m’adresser aux mauvais syndiqués et ne pas avoir les bons retours… Quoi qu’il en soit, il y a eu un vote et comme je suis démocrate, je l’accepte. Je ne peux pas nier que le congrès, instance suprême de la CGT, est aujourd’hui divisé en deux.



AEF info : Après ce rejet, comment voyez-vous la suite du congrès sur le document d’orientation et l’élection de la prochaine direction ?



Philippe Martinez : Je ne sais pas comment les congressistes vont évoluer les prochains jours et quelles orientations seront votées. Je suis très attaché à mon organisation et forcément, ce qui se passe m’inquiète. Cela m’inquiète notamment parce qu’aujourd’hui, la cote de popularité de la CGT est haute et qu’un congrès divisé, ce n’est pas bon pour l’image de la CGT, mais aussi du syndicalisme en général.

AEF info : La non-validation de la stratégie de l’équipe sortante remet-elle en cause l’intersyndicale actuelle ?



Philippe Martinez : Je ne sais pas quelle conséquence cela peut avoir sur le conflit en cours. Ce vote ne remet pas en cause la réunion intersyndicale de ce soir, mais pour l’avenir, je ne saurai dire. Il y a eu, durant les débats, des critiques sur l’intersyndicale ou sur nos relations avec la CFDT, et je ne sais pas comment cela va évoluer. On verra cela vendredi soir ou lundi matin quand la nouvelle direction confédérale sera opérationnelle.