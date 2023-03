Les représentants syndicaux de FO, de la CFDT, de l’Unsa et de Solidaires Fonction publique, mobilisés contre la réforme des retraites ce 28 mars 2023, regrettent les multiples refus du gouvernement de dialoguer avec elles sur l’âge légal de départ en retraite et l’augmentation de la durée de cotisation. Le démarrage de l’agenda social 2023, qui s’articule autour de quatre axes (parcours et rémunérations, dialogue social, protection sociale complémentaire, "Fonction publique +"), a pris du retard et les syndicats attendent un effort du gouvernement avant d’entamer les discussions.