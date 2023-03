Comme dans le secteur privé, les personnels cherchant à limiter les journées de perte de rémunération, la mobilisation contre la réforme des retraites continue à faire du yoyo dans la fonction publique. Après la baisse observée les 7 et 15 mars et le regain du 23 mars, la mobilisation est de nouveau en recul ce mardi 28 mars 2023 pour la 10e journée d’action intersyndicale. Selon les chiffres communiqués par le ministère de la Fonction publique, le taux de participation s’élève à la mi-journée à 6,5 % dans la fonction publique de l’État (contre 15,5 % le 23 mars), 3,4 % dans le versant territorial (contre 6,5 % le 23 mars) et 5,4 % % dans l’hospitalière (8,1 % le 23 mars). La proportion de grévistes est plus élevée au sein de l’Éducation nationale, avec 7,7 % de personnels concernés, et 8,4 % chez les enseignants. Une intersyndicale se tiendra en soirée au siège de Solidaires à Paris.