La préfète des Deux-Sèvres et le DGGN ont rendu au ministre de l'Intérieur deux retours d’expérience sur les opérations contestées de maintien de l’ordre lors de la mobilisation contre les bassines à Sainte-Soline, samedi 25 mars 2023. Ces documents rendus publics ce mardi décrivent un niveau de violence élevé de la part de "militants radicaux" et un dispositif "adapté". Si le "bilan humain et matériel" est "significatif", reconnaît le DGGN, "il convient de souligner qu’aucune des réserves de substitution de la région […] n’ont fait l’objet d’intrusions, de dégradations, ou d’installations".