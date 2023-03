Les prestataires de santé à domicile (Fedepsad) satisfaits du travail mené avec la DSS sur l’oxygénothérapie à domicile

L’arrêté du 30 janvier 2021 instaurant un forfait hebdomadaire rémunérant la prise en charge de l’oxygénothérapie à domicile de patients malades de la Covid (lire sur AEF info) est salué par la Fédération des prestataires de santé à domicile. "Cette mesure est le résultat d’un travail concerté entre la Fedepsad et le ministère de la santé ( DSS ) pour faciliter la prise en charge à domicile des patients Covid selon les recommandations […] HAS ", indique-t-elle. La tarification "générique" utilisée habituellement a dû être adaptée. Le forfait de 99,56 € hebdomadaire tient compte des besoins spécifiques de ces patients avec la fourniture d’un oxymètre de pouls et d’un tensiomètre électronique pour une auto-surveillance et une remontée d’information à l’équipe de soins. Plus de 40 000 patients ont déjà bénéficié de cette prise en charge en sortie d’hospitalisation.