Pour accompagner les évolutions liées à la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires et inscrire les enjeux humains et sociétaux au plus haut niveau de sa stratégie, Intériale créé une direction du capital humain et de la RSE, chargée de la communication interne. La direction sera rattachée à Fabrice Grière, directeur général adjoint du groupe, et représentée au sein du comité DG LAB. Mélanie Mantel-Ranson, qui rejoint les équipes le 3 avril 2023, en prendra la tête.