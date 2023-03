L’IMT retrace 10 ans d’expérience de production de Mooc dans un livret intitulé "Les cours en ligne à l’Institut Mines Télécom : une décennie d’innovations au service de la formation". "Les enseignants-chercheurs de l’IMT furent précurseurs en matière de Mooc avec un premier cours mis en ligne dès 2013. Dix ans plus tard, l’Institut Mines-Télécom est la seule institution française partenaire de 3 grandes plateformes d’audience internationale : Coursera, EdX et FUN", rappelle-t-il dans un communiqué le 27 mars. Son catalogue compte plus de 50 cours en ligne en français et en anglais, qui cumulent plus 1,7 million d’inscrits. L’IMT veut désormais développer "son offre de formation certifiante tout au long de la vie. L’objectif est de permettre d’acquérir les compétences nécessaires aux nouvelles filières et métiers d’avenir dans le cadre du plan de relance France 2030".