"L'objectif est d’identifier les soft skills pour s’insérer dans les métiers de la Tech", déclare Leila Grison, la présidente de Skills, une nouvelle association pour favoriser l'emploi de jeunes chômeurs dans le digital dont le lancement a été annoncé le 16 mars 2023 par Axa, Carrefour, Pernod Ricard, Publicis et Rothschild & Co. Formées en alternance au développement Web et IA avec Simplon.co, deux promotions permettront d'établir un référentiel de ces soft skills, et de favoriser leur prise en compte dans les recrutements et le management. Les parcours prévoient six ateliers de deux heures, animés par l'association Article 1 (1) pour les apprenants, les professionnels du recrutement et les managers, avec une phase de restitution. "Nous espérons lancer deux autres promotions en janvier 2024 avec l’objectif de créer un appel d’air. Auparavant, nous devons démontrer que c’est possible."