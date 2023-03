Après le cri d’alarme de la faculté de droit, en octobre, puis de l’IAE, mi-mars, c’est tout le pôle Sociétés de Nantes université qui se mobilise, pour dénoncer les conditions de travail des personnels et réclamer plus de moyens. Lors d’une AG organisée le 24 mars 2023, des personnels ont mis en cause "les réformes et injonctions nationales mises en œuvre dans l’urgence", mais aussi "la restructuration en pôles de Nantes université", qui aurait entraîné "une démultiplication des strates organisationnelles et des réunions, une absence de procédures de fonctionnement claires, une dématérialisation anarchique du travail".