L’exécutif annonce un renforcement du dispositif "Alerte Cyber" lancé en juillet 2021 (lire sur AEF info), à travers son extension aux médias, mardi 28 mars 2023. Un premier partenariat a été noué avec BFM Business qui va relayer les alertes sur son antenne radio, sa chaîne de télévision en ligne et son site "afin de faire circuler l’information le plus rapidement possible en cas d’identification d’une menace cyber importante". Conçu sur le modèle d'"Alerte enlèvement", le dispositif "Alerte Cyber" est lancé "dès lors qu’une menace ou une faille sérieuse est identifiée et qualifiée en tant que telle, conjointement par l’Anssi et Cybermalveillance.gouv.fr". En vingt mois, neuf alertes ont été lancées et le dispositif a été étendu aux collectivités, via l’AMF (lire sur AEF info). "Alerte Cyber protège aujourd’hui près de 3,5 millions d’organisations sous 48 heures", affirme l’exécutif.