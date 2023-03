Le ministre de la Transition écologique et la ministre des collectivités territoriales ont présenté en Conseil des ministres, ce 28 mars, une communication sur le déploiement du fonds vert (lire sur AEF info). Doté de 2 Md€ par la LFI 2023 pour aider la transition écologique des collectivités locales, il revendique "plus de" 5 500 dossiers déposés, pour un total de 7,7 Md€ d’investissements et 2,1 Md€ de demandes d’aides, indique Olivier Véran. Cela "en seulement 2 mois", souligne le porte-parole du gouvernement. Si les demandes de financement ont été déposées dans "tous" les départements et territoires, les dynamiques sont "particulièrement marquées" en Gironde, Dordogne, dans le Pas-de-Calais, en Moselle et en Seine-et-Marne. 30 % des dossiers émanent de collectivités situées dans un zonage spécifique, avec environ 700 dossiers en ZRR, près de 600 en PVD, 200 en ACV et quelque 300 en QPV.