Un peu plus d’un an après avoir été retenu dans le cadre de l’appel à communs de l’Ademe, le groupement constitué de Leonard, Richez Associés et Franck Boutté Consultants, à l’origine du projet "La rue commune", met en ligne, mercredi 29 mars, son "guide méthodologique pour la transformation des rues ordinaires". Un document "riche, dense" de 422 pages, qui doit permettre le "passage à l’action" des collectivités, dont les premières pourraient se lancer "dès cette année". En amont de cette publication, les porteurs du projet sont revenus pour AEF info sur les enjeux de leur "Rue commune".