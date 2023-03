Après le Sénat le 31 janvier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, ce mardi 28 mars, le projet de loi sur les JOP de Paris 2024, par 400 voix pour et 93 voix contre. L’article 16 du texte prévoit l’adossement de la Solideo à Grand Paris Aménagement, puis sa dissolution, au plus tard le 31 décembre 2028 (lire sur AEF info). Les députés l’avaient amendé jeudi 23 mars (lire sur AEF info), afin d’étendre le plan d’accompagnement à l’ensemble des salariés de la Solideo, y compris ceux qui choisiront de rejoindre GPA. Un autre amendement adopté le 23 mars prévoit qu’avant sa dissolution, la Solideo mette en place un dispositif "efficace" pour ses salariés, au nombre de 126 au deuxième trimestre 2022, afin qu’ils puissent "tous retrouver un emploi qui corresponde à leurs attentes dans les plus brefs délais". Le texte doit faire l'objet d'une CMP avant une adoption définitive ou un nouvel examen dans la semaine du 10 avril.