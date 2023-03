Prise d’acte : la Cour de cassation se prononce sur la gravité de divers manquements de l’employeur

Depuis des arrêts du 26 mars 2014, la Cour de cassation considère que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. Tel est le cas, juge la chambre sociale le 11 mars 2015, du non-respect des dispositions conventionnelles sur la classification des emplois et de la mise en place d’un système de commissionnement dépourvu de lisibilité et de fiabilité. En revanche, il n’en est pas ainsi d’un changement légitime des conditions de travail d’une salariée de retour de congé parental, ni d’une décision temporaire de réorganisation du travail de traders n’affectant pas leur qualification et n’ayant pas encore eu d’incidence sur leur rémunération.