Les députés ont adopté par 400 voix contre 93 le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui autorise notamment l’expérimentation de traitements algorithmiques couplés à des dispositifs de vidéosurveillance, mardi 28 mars 2023. Près de 160 amendements ont été adoptés en commission (lire sur AEF info) ou en séance publique (lire sur AEF info) "dont près d’une trentaine issus des groupes de l’opposition", souligne Amélie Oudéa-Castera. "Nous avons amélioré ce texte", assure la ministre des Sports et des JOP, citant des "garanties renforcées" sur la vidéosurveillance "intelligente" et les scanners corporels, dans un "souci permanent de protection des droits et libertés de nos concitoyens". Députés et sénateurs doivent à présent étudier le texte en commission mixte paritaire avant une adoption définitive ou un nouvel examen dans la semaine du 10 avril.