Après Vinci (en 2020) et TotalEnergies (en 2020 et 2022), c’est au tour d’Engie de faire l’objet d’une résolution externe déposée par plusieurs gestionnaires d’actifs, dont la Banque postale AM, Meeschaert AM, Mirova US et Sycomore AM. À un mois de l’assemblée générale de l’énergéticien, ils lui demandent l’élaboration d’une stratégie climat compatible avec l’objectif de l’accord de Paris de contenir le réchauffement sous 1,5 °C et un vote annuel en AG sur l’avancement de cette stratégie. Le conseil d’administration recommande aux actionnaires de voter contre.