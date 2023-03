Alors que 93 000 à 450 000 manifestants se sont rassemblés dans la capitale le 28 mars 2023 pour exprimer leur opposition à la réforme des retraites, une centaine d’agents du ministère du Travail ont tenu à manifester en intersyndicale. Si la contestation sociale reste la même, les agents alertent aussi sur un manque d’effectifs qui pourrait peser sur leurs missions de contrôle des entreprises. Plutôt qu’une réforme des retraites jugée injuste et brutale, ils appellent à davantage de prévention dans les entreprises et à plus de moyens à l’inspection du travail.