La Depp a publié, le 29 mars 2023, les indicateurs de résultats des lycées, au terme de la session 2022 du baccalauréat. Concernant les lycées généraux et technologiques, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique dépassent particulièrement les attentes en termes de réussite au baccalauréat. Au niveau national, sur 2 301 lycées, seuls 452 sont considérés comme performants sur les critères du taux de réussite et d’accès au bac. C’est dans les académies Guyane, Guadeloupe et Créteil que l’on retrouve la plus grande part de ce type de lycées.