La quatrième version du cadre de la TNFD de gestion des risques liés à la nature a été publiée le 28 mars, et soumise à consultation jusqu’au 1er juin. Cette dernière version avant les recommandations finales prévues pour septembre contient un élément important et attendu : les indicateurs de reporting. Quinze principaux ont été retenus comme base commune, auxquels s’ajoutent des indicateurs sectoriels et complémentaires. La TNFD propose également trois nouvelles recommandations sur les parties prenantes, la localisation des impacts, et les risques et opportunités.