Accompagnée par l’Ademe et soutenue par l’AMF, la start-up d’État "Plus fraîche ma ville" met en ligne, lundi 27 mars 2023, la première version de son outil numérique d’aide à la décision, dédié aux solutions de lutte contre la surchauffe urbaine. La start-up, qui a pour ambition "d’accompagner les collectivités dans leurs choix de solutions durables de rafraîchissement urbain adaptées à leurs contexte et besoins", lance par ailleurs un appel pour identifier de nouveaux retours d’expériences pouvant inspirer d’autres territoires.