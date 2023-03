"Le soutien renouvelé de l’État auprès des pôles de compétitivité constitue une nouvelle étape dans la politique d’innovation en France", salue Jean-Luc Beylat, président de l’AFPC, dans une interview à AEF info, mardi 28 mars 2023. Il revient sur le lancement de la phase 5, actée par le gouvernement, et sur la labellisation de 55 pôles de compétitivité qui en découle. "Cette décision valide et encourage le travail de fond engagé par les équipes des pôles il y a 18 ans pour le développement des écosystèmes", estime Jean-Luc Beylat. Ainsi, 9 M€ par an seront alloués à la phase 5 (2023-2026).