Compétences numériques : 383 000 jeunes et demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une évaluation Pix en 2021

Quelque 383 000 jeunes et chômeurs ont évalué leurs compétences numériques via Pix emploi en 2021, a annoncé le service public en ligne gratuit Pix, le 1er mars. Au total, 6,52 % des personnes en recherche d’emploi ont bénéficié du dispositif l’année dernière. Aujourd’hui, 213 des 436 missions locales, 60 des 98 Cap emploi et la totalité des 896 agences Pôle emploi sont en capacité de délivrer cette prestation. Le recours à Pix devrait continuer à se développer cette année grâce aux ateliers proposés par les opérateurs du service public de l’emploi chargés de déployer le contrat d’engagement jeune lancé le 1er mars à destination des 16-25 ans rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Selon Benjamin Marteau, directeur de Pix, l’objectif de la démarche est de "s’assurer que chacun dispose d’un socle de compétences numériques" suffisant afin de rechercher en ligne un emploi.