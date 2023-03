"Chaque mois en moyenne, 5,4 % des élèves du 2nd degré public sont absentéistes (1)" en 2021-2022, selon une note de la Depp du 28 mars 2023. Précisément, le taux d’absentéisme est en moyenne sur l’année de 4,2 % en collège, de 5,9 % en LEGT, de 12,9 % en LP. La Depp considère qu’une "orientation plus ou moins choisie, des temps de transport plus élevés et le temps consacré à un travail d’appoint pourraient expliquer l’ampleur de l’absentéisme en LP". Néanmoins, ce taux a baissé par rapport à 2020-2021 de 2,7 points dans les LP mais il a augmenté d’1,2 point en LEGT et de 0,7 point en collège.