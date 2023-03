"Il faut garder à l’éducation aux médias et à l’information sa dimension transversale, qu’elle ne soit pas limitée dans une case horaire disciplinaire", déclare le ministre de l’Éducation nationale, dans une interview à La dépêche du midi le 28 mars 2023. Le ministre souhaite que cet enseignement "traverse l’ensemble des niveaux parce qu’il touche plusieurs disciplines : à la fois l’histoire, la géographie, les lettres et même les langues". Une mission parlementaire proposait au contraire, en février dernier, d’en faire une "discipline à part entière" (lire sur AEF info). À l’occasion de la semaine de la presse à l’école, Pap Ndiaye rappelle dans l’interview son souhait que tous les élèves bénéficient d’une "action d’EMI au moins une fois par an" (lire sur AEF info). Elle sera "obligatoire au collège et souhaitée au CM1, CM2 et au lycée", souligne-t-il.