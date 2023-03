Les violents affrontements entre militants et forces de l’ordre dont Sainte-Soline (Deux-Sèvres) a été le théâtre samedi 25 mars 2023 plaident pour la refonte de la gouvernance de l’eau à l’heure du changement climatique, analyse le président d’Humanité et Biodiversité, Bernard Chevassus-au-Louis. Il propose d’ailleurs l’organisation d’États généraux des ressources naturelles. La responsabilité de l’État est en outre mise en cause par France Nature Environnement, dont les permanences voire les membres sont régulièrement attaqués sans réponse des pouvoirs publics. Plusieurs acteurs appellent au retour du débat "au niveau local", voire à l’organisation de référendums à l’échelle régionale. Quant à Lucile Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique, elle voit dans l’impossibilité du modèle agricole à se transformer le nœud de la crise auquel s’attaquer.