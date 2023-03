Axa lance son opération annuelle d’actionnariat salarié pour 2022

Comme tous les ans à la même période, Axa propose à ses salariés, tant en France qu’à l’international, de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée, indique-t-il dans un communiqué de presse du 22 août 2022. L’opération, intitulée "Shareplan 2022", se déroulera dans 37 pays et concernera plus de 112 000 salariés, à qui seront proposées, dans la plupart des pays, une offre "classique" et une offre dite "garantie plus". Ce plan "permet aux collaborateurs à travers le monde d’investir en actions Axa à des conditions préférentielles. Cette opération se déroule avec succès chaque année sans interruption depuis 1993. [Le] programme répond à une aspiration de nos collaborateurs en leur permettant d’être associés étroitement aux choix stratégiques de l’entreprise", justifie Thomas Buberl, directeur général du groupe.