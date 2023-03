Le Plan bâtiment durable adressera "d’ici à la fin de la semaine" des invitations aux représentants de la filière de l’immobilier résidentiel pour lancer le groupe de travail chargé de préparer l’acte II du plan gouvernemental de sobriété énergétique, indique-t-il à AEF info le 27 mars. Piloté par l’Ademe, ce groupe sera animé par Seqens et la Fnaim. Comme pour les deux précédents déjà mis en place dans le tertiaire privé, ses travaux s’articuleront autour de trois briques visant à identifier, d’ici juin ou septembre, les actions les plus efficaces et les plus acceptables sur le plan social.