Montpellier-III, Sciences Po Toulouse, université Côte d'Azur… Plusieurs campus d’établissements du supérieur sont à nouveau bloqués ou fermés, le 28 mars 2023, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Par ailleurs, dans une note dont AEF info a eu copie, le renseignement territorial attend "une intensification de la mobilisation de la jeunesse". Enfin, plusieurs syndicats, enseignants-chercheurs et une direction d’établissement réagissent aux violences policières ayant touché des étudiants et étudiantes à Strasbourg, Lille et Nantes.