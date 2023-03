Au Journal officiel de la République française Électricité et gaz. Le décret n° 2023-214 du 27 mars 2023 porte modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et de gaz. Il modifie les dispositions transverses de la partie réglementaire du code de l’énergie relatives au contrat d’achat, au complément de rémunération et aux procédures de mise en concurrence. Un arrêté du 27 mars 2023 modifie les conditions...