Au quatrième trimestre 2022, la dette publique de la France s’établissait à 2 950 Md€, selon les données publiées par l’Insee, mardi 28 mars 2023. La contribution des Odac a augmenté de 2,2 Md€ par rapport au troisième trimestre, "principalement" portée par l’endettement d’Action logement services (+2,0 Md€). Cette filiale d’Action logement chargée de la collecte de la Peec a été reclassée en administration publique par l’Insee en août dernier ce qui, un an après la parution d’un futur arrêté ministériel actant ce reclassement, lui interdira de s’endetter sur plus de 12 mois et compromettra son modèle de financement. Un reclassement contre lequel l’organisme paritaire a introduit un recours contentieux le 10 février (lire sur AEF info), après le rejet, en décembre, de son recours gracieux. Sur toute l’année, la contribution à la dette publique des Odac a diminué de 1,7 Md€.