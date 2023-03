"Les images de Sainte-Soline donnent une impression de prise de panique dans le dispositif du maintien de l’ordre et d’un balancier qui va vers le répressif ou l’affrontement", juge Christian Mouhanna interrogé par AEF info, lundi 27 mars 2023, au lendemain des affrontements lors de la manifestation organisée samedi à proximité du site des mégabassines. Le sociologue observe une "surenchère" de la gendarmerie qui tend à aligner sa gestion de l’ordre public sur celle de la police, en recourant notamment aux quads, "pendants ruraux des Brav". La référence à l’éco-terrorisme relève par ailleurs "davantage de la communication" que d’une réalité scientifique. En outre, prédit-il, "la gendarmerie va de plus en plus être confrontée à des tensions autour de l’eau, entre des groupes qui ont des visions très différentes, entre l’agriculture productiviste et les mouvements écologistes".