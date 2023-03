Alors qu’en France, les filières scientifiques peinent à recruter des étudiantes, les jeunes Indiennes, elles, se tournent de plus en plus vers les sciences : elles représentent aujourd’hui 43 % des effectifs dans ces filières, contre 32 % en France et 27 % en Allemagne, sachant que les femmes indiennes constituent 48,7 % du corps étudiant. Mais ces chiffres cachent des disparités selon les disciplines, explique Sophie Collet, consultante basée à Bombay, dans sa quatrième "Chronique d’Inde" pour AEF info.